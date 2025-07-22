شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تواصل تحقيقاتها فى واقعة وفاة الأشقاء الـ6 فى قرية دلجا بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

تواصل النيابة العامة بالمنيا تحقيقاتها حول واقعة وفاة 6 اطفال من اسرة واحدة بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، حيث تستمع لاقوال جد الأطفال وزوجة والد الاطفال، وذلك للوقوف على اسباب الواقعة وكشف ملابساتها، كما كانت مديرية الصحة قد اخذت عينات من الطيور الموجودة بالمنزل والخبز الشمسى، وذلك لتحليلها، للتعرف على اسباب الوفاة.

دلجا تبكي مجددًا.. 6 أطفال في ذمة الله والتحقيقات مستمرة

وكانت القرية قد استيقظت اليوم على وفاة الطفله السادسة بمستشفى اسيوط لتلحق باشقائها الخمسة، ويظل الوالد داخل المستشفى، يعانى من نفس الأعراض التى أدت الى وفاة أبنائه الـ6، ليخيم الحزن على اهالى القرية، من جديد وتكثف جميع الأجهزة جهودها للتوصل الى اسباب الواقعة وكشف غموضها وملابساتها.