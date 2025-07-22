شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تنفيذ حركة تنقلات الشرطة لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تحرص وزارة الداخلية على الانتهاء من تنفيذ حركة تنقلات ضباط الشرطة السنوية قبل بداية شهر أغسطس، في إطار تنظيم إداري ثابت تُطبّقه الوزارة مع نهاية شهر يوليو من كل عام، لضمان جاهزية القطاعات الأمنية المختلفة مع بدء النصف الثاني من العام.

وتُعد حركة التنقلات من أبرز المحطات التنظيمية التي تعتمد عليها وزارة الداخلية لضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة، من خلال تصعيد الكفاءات الشابة، وتبادل الخبرات بين القيادات، بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

وتتم عملية إعداد الحركة وفقًا لمعايير دقيقة، تضع في اعتبارها الكفاءة المهنية للضباط، وسنوات الخبرة، فضلًا عن الظروف الاجتماعية والإنسانية، بما يضمن التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الضباط الشخصية، وهو ما تحرص عليه الوزارة بشكل واضح في كل حركة سنوية.

وتشمل حركة هذا العام تعزيز عدد من القطاعات الحيوية داخل الجهاز الأمني، وعلى رأسها قطاع الأمن العام، الذي يُعد العمود الفقري لمواجهة الجريمة بمختلف أشكالها، إضافة إلى دعم قطاعات المرور، ومكافحة جرائم المخدرات، وجرائم الأموال العامة، التي تشهد تطورًا مستمرًا في أدوات وأساليب المواجهة.

كما تولي الوزارة اهتمامًا متزايدًا بقطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي أصبح أحد مفاتيح العمل الأمني الحديث، في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، والاعتماد المتزايد على البنية الرقمية في متابعة وتحليل المعلومات.

ويُنتظر أن تشمل الحركة تنقلات على مستويات مختلفة، بدءًا من المواقع القيادية وحتى الضباط الميدانيين في المحافظات، ضمن خطة أوسع لإعادة توزيع الكفاءات وفقًا لاحتياجات كل قطاع، وبما يواكب التحديات الأمنية المستجدة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل حركة التنقلات خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب داخل الجهاز الأمني، وتوقعات بتغييرات واسعة تشمل مختلف الإدارات والقطاعات.



