شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة حارة تضرب البلاد والحرارة فى الظل 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تزامنا مع الموجه الحارة التى تتعرض لها البلاد.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إلى أن الموجه الحارة التى تتعرض لها البلاد مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 40 درجة فى الظل.

وحذر القياتي، من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من درجات الحرارة المحسوسة على كافة الأنحاء بمعدل من 2 : 4 درجات عن المقاسة فى الظل.

ويشهد اليوم الثلاثاء 22 يوليو، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء نهارا ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: الطقس فى القاهرة

العظمى 38 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 33 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.