شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: إجراء أكثر من 183 ألف عملية جراحة مخ وأعصاب ضمن مبادرة الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر التميز في جراحة المخ والأعصاب، تحت شعار "تكريم ماضينا من خلال صنع مستقبل أفضل"، والذي يمثل منصة علمية دولية تجمع نخبة من كبار المتخصصين والخبراء في جراحة المخ والأعصاب من مصر ومختلف دول العالم؛ لمناقشة أحدث الابتكارات والتقنيات، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم مسارات التطوير في هذا التخصص الحيوي.

و أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن تنظيم "مؤتمر التميز في جراحات المخ والأعصاب" يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع إحراز تقدم ملحوظ في هذا التخصص الدقيق، الذي يُعد نموذجًا لتكامل التخصصات والتكنولوجيا والكوادر البشرية في خدمة المريض المصري.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصحة والسكان تولي اهتمامًا خاصًا بمجال جراحات المخ والأعصاب، إيمانًا بحجم التحديات المرتبطة به، وبقدرات الكوادر الطبية المصرية المتميزة علميًا وعمليًا، والتي يمكنها تحقيق الريادة في هذا المجال حال توفر بيئة داعمة وبنية تحتية متطورة.

وأضاف وزير الصحة أن هذا الاهتمام كان من أبرز الأسباب التي دفعت الوزارة إلى إدراج جراحات المخ والأعصاب والقساطر المخية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، التي أطلقتها القيادة السياسية عام 2018، مشيرًا إلى أن المبادرة ساهمت في إنقاذ حياة الآلاف، حيث تم إجراء أكثر من 183,422 عملية جراحة مخ وأعصاب، إلى جانب 14,000 حالة قسطرة مخية.

وتابع عبدالغفار أن العدالة الصحية تتحقق بالتوسع في إتاحة الخدمات الطبية، حيث تم تنفيذ خطة متكاملة لتقديم هذه الخدمات الدقيقة في مختلف المحافظات عبر مستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة، مثل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية التي يشرف عليها وزير الصحة مؤكدًا أن الوزارة أولت اهتمامًا بالغًا بتخصص السكتات الدماغية، حيث نجحت في إنشاء 7 مراكز معتمدة وفقًا للمعايير الدولية، ويجري العمل على التوسع في هذه المنظومة، بهدف توفير مركز متخصص ومجهز في كل محافظة، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التقدم الحقيقي والريادة في هذا التخصص الدقيق لن يتحققا إلا عبر الدعم المستمر للتدريب، والتعاون العلمي، والاستفادة من الخبرات الدولية، بهدف وضع مصر على خريطة التميز الإقليمي والدولي في مجالات الطب المتقدمة.

وخلال فعاليات المؤتمر، شهد الدكتور خالد عبدالغفار توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والمجلس الصحي المصري، والتي تعد شراكة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود في مجالات التدريب والتأهيل، واعتماد البرامج التخصصية، وتطوير المنظومة الصحية بما يواكب رؤية مصر 2030، ويعزز من جودة واستدامة خدمات التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه قدم الدكتور أحمد السبكي التهنئة للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمناسبة فوزه بجائزة القيادة المرموقة من المجلس الأوروبي للشركات الإفريقية والشرق أوسطية (ECAM)، تقديرًا لإسهاماته الاستثنائية في تطوير القطاع الصحي المصري، وقيادته المجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب على مدار 4سنوات، وجهود الوزارة المهمة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد شهادة دولية على ما تحقق من إنجازات في عهد القيادة السياسية على مستوى البنية التحتية والتشريعات والجودة والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن فخره بانطلاق هذا الحدث العلمي الدولي الأول من نوعه في مصر، تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتباره منصة لتبادل الخبرات الطبية في أدق التخصصات الجراحية، وأكد : أن الهيئة حققت إنجازات ملموسة في جراحات المخ والأعصاب داخل منشآتها، مشيرًا إلى أنه تم إجراء أكثر من 10,000 تدخل جراحي دقيق منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، منها نحو 75% عمليات متقدمة وعالية المهارة، فيما بلغ عدد الجراحات خلال العام الماضي 6000 جراحة منها 1700جراحة ذات مهارة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن تخصص جراحات المخ والأعصاب شهد طفرة غير مسبوقة داخل منشآت الهيئة، بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان، والذي انعكس في تزويد المستشفيات بأحدث ما توصل إليه العالم في تقنيات الجراحة الدقيقة، وعلى رأسها مناظير جراحات الأعصاب والميكروسكوبات الجراحية المتقدمة، ما أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق نتائج علاجية متميزة للمرضى.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي نبوي، رئيس المؤتمر وعضو اللجنة العلمية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي، بما ينعكس على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، إيمانًا بأهمية تعزيز التبادل العلمي والمعرفي بين الخبراء المصريين ونظرائهم الدوليين في التخصصات الدقيقة لجراحات المخ والأعصاب.

من جهته، أعرب الدكتور سي هون كيم، رئيس وأستاذ جراحة الأعصاب بجامعة كوريا، عن خالص امتنانه لدعوته لحضور المؤتمر، مشيرًا إلى تجربته الأخيرة في إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة لمرضى يعانون من أمراض العمود الفقري، من بينها حالات انزلاق غضروفي عنقي وقطني، وأورام، مؤكدًا أن التعافي السريع وتحقيق نتائج جراحية خالية من الألم يمثلان أولوية قصوى لضمان جودة حياة المرضى.