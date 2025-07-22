شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقى بأعضاء الجالية المصرية فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع أعضاء الجالية المصرية المقيمين في نيجيريا خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك في ضوء الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين المصريين بالخارج والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

استهل الوزير عبد العاطى اللقاء بالتأكيد على أن أبناء مصر في الخارج يُمثلون ركيزة أساسية في دعم وتعزيز مكانة الدولة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم الكامل للمصريين بالخارج، وتكثيف جهود التواصل معهم من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

واستعرض وزير الخارجية والهجرة الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج لتطوير منظومة الخدمات القنصلية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، من خلال بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية حول العالم.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات القنصلية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يواكب احتياجات المصريين بالخارج.

كما استعرض الوزير عددًا من المبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم المصريين في الخارج، وتعزيز ارتباطهم بالوطن عبر مبادرات استثمارية ومزايا اقتصادية مخصصة لهم ومنها مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج ومبادرة التسوية التجنيدية ومبادرة بيتك في مصر ومبادرة مزرعتك في مصر ومبادرة التحويل الآمن عبر انستاباي ومبادرة أتكلم عربي ومبادرة مراكب النجاة، فضلاً عن المبادرات المعنية بتيسير إجراءات الاستثمار للمصريين بالخارج، وتشجيع مساهمتهم في المشروعات الوطنية الكبرى.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج والمقرر عقده يومي 3 – 4 أغسطس 2025، مؤكدًا أنه يمثل منصة حوار مفتوح بين المصريين بالخارج وصناع القرار، ويعقد بشكل سنوي لعرض الرؤى والمقترحات أمام الوزراء وكبار المسئولين.