شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية بنجلاديش الشعبية في ضحايا تحطم طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي لجمهورية بنجلاديش الشعبية في ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية البنجلاديشية بحرم مدرسة في العاصمة دكا، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر في بيانها على تضامنها مع شعب بنجلاديش في مواجهة آثار هذا الحادث الأليم، وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

وكانت قد قالت إدارة العلاقات العامة بالجيش البنجلاديشى فى بيان إن الحادث وقع في منطقة أوتارا شمال دكا، وأضافت "تحطمت طائرة التدريب من طراز "F-7 BGI" التابعة لسلاح الجو البنجلاديشى فى أوتارا، وكانت أقلعت الطائرة الساعة 13:06 (07:06 بتوقيت جرينتش)".