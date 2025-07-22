شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة وقائمة الأوائل جاهزة على الاعتماد من الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت نتيجة الثانوية العامة 2025، وقائمة أوائل النتيجة جاهزة على الاعتماد من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف حيث من المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم النتيجة عصر اليوم الثلاثاء 22 يوليو الجارى.

ينشر "الخليج 365" نتيجة الثانوية العامة 2025 اليوم بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفنى، إن نتائج امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، وكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2025



وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025.

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.

