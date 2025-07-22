شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية: تسهيل إجراءات تسجيل وإتاحة الأدوية الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور علي الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تُولي اهتمامًا بالغًا بدعم الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بهدف نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتسهيل إجراءات تسجيل وإتاحة الأدوية الحديثة بما يتسق مع خطط الدولة للنهوض بالقطاع الصحي وتحقيق الاكتفاء الدوائي، مشددًا على التزام الهيئة بالعمل وفق أحدث المعايير العالمية بما يضمن تلبية احتياجات المرضى ويعزز تنافسية السوق المصري.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع مع احدى الشركات وذلك لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات الدوائية، وبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب، ودعم الابتكار، وتيسير إتاحة المستحضرات الدوائية الحديثة، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

ناقش الاجتماع عددًا من المحاور، أبرزها التعاون في مجال التدريب لرفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي، خاصة في مجال اقتصاديات الصحة ودوره في دعم اتخاذ القرار، إضافةً إلى بحث آليات إتاحة الابتكارات الدوائية الجديدة بشكل سريع ومنتظم بما يتماشى مع خطط الدولة للنهوض بالقطاع الصحي، فضلًا عن مناقشة تقديم أدوية مبتكرة بما يساهم فى تعزيز الصحة العامة للمواطن المصرى

وأوضح الغمراوي أن سوق الدواء المصري يمتلك القوة الكبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن التطور التنظيمي والرقابي الكبير الذي تحقق خلال الفترة الماضية شكل عامل جذب مهم لهذه الاستثمارات، وجعل مصر أحد أكبر الأسواق الواعدة في المنطقة.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة رشا زيادة-مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتورة حنان أمين رئيس الادارة المركزية للمستحضرات الصيدلية ، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق، والدكتور حسام عبد الله ، معاون رئيس الهيئة لشئون دعم ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على فتح آفاق أوسع للتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ودعم الابتكار والتدريب ونقل الخبرات، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الدوائي وتطوير منظومة الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.