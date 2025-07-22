شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية: ثورة يوليو المجيدة نقطة تحول فارقة فى تاريخ الوطن والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وجهازها الإداري، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة؛ بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو المجيدة.

تلك الثورة التي كانت وما زالت رمزًا لتحقق إرادة الشعب المصري بسواعد أبناءه من رجال القوات المسلحة، ونقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن واستقلال مصيره بيده، ومصدر إلهامٍ لكل حركات التحرر الوطني في المنطقة العربية والقارة بأسرها.

سائلين الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يعيد هذه الذكرى الغالية عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمان والاستقرار.