أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 22-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة و السلع الغذائية ، اليوم الثلاثاء 21-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الطماطم 7.5 جنيه


البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎البطاطس11 جنيها

الجزر 25 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 18 جنيها

الباذنجان الأبيض بـ 12 جنيها .

الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 12جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 15 جنيها.

الفلفل الألوان بـ 28 جنيها.

الليمون بـ 30 جنيها.

 

الموز البلدي بـ 45 جنيها.

 

عنب احمر بـ 50 جنيها.

