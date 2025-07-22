شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 22-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة و السلع الغذائية ، اليوم الثلاثاء 21-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
الطماطم 7.5 جنيه
البصل 11 جنيها .
البطاطس11 جنيها
الجزر 25 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 18 جنيها
الباذنجان الأبيض بـ 12 جنيها .
الكوسة بـ 20 جنيها.
الباذنجان العروس 12جنيها .
الفلفل البلدي بـ 15 جنيها.
الفلفل الألوان بـ 28 جنيها.
الليمون بـ 30 جنيها.
الموز البلدي بـ 45 جنيها.
عنب احمر بـ 50 جنيها.
