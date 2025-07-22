شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 22-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة و السلع الغذائية ، اليوم الثلاثاء 21-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الطماطم 7.5 جنيه

البصل 11 جنيها . ‏‎‏‎‏‎البطاطس11 جنيها الجزر 25 جنيها. بطاطا 12.5 جنيه. الخيار بـ 18 جنيها الباذنجان الأبيض بـ 12 جنيها . الكوسة بـ 20 جنيها. ‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 12جنيها . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 15 جنيها. الفلفل الألوان بـ 28 جنيها. الليمون بـ 30 جنيها. الموز البلدي بـ 45 جنيها. عنب احمر بـ 50 جنيها.

