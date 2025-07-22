شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تختتم زيارتها لكاليفورنيا وتستعرض نظاما للتحذير من تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

في ختام زيارتها إلى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش حصولها على جائزة “الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية”، التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم مع سهيل العُبد، رئيس الاستراتيجيات الدولية بشركة Esri العالمية ، حيث ناقشا آفاق التعاون المستقبلي.

وتناول اللقاء التعاون في تطوير أطلس المدن المصرية وتعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في رصد وتحليل المتغيرات المكانية، إلى جانب تطبيق نظم GIS في الحماية من الكوارث والإنذار المبكر، ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما استعرض الجانبان نظامًا جديدًا طورته Esri ويُستخدم حاليًا في عدد من الدول، يهدف إلى التحذير المبكر من أضرار التغيرات المناخية، وخصوصًا في المدن الساحلية، حيث يمكن توظيفه لوضع خطط الاستجابة والتخفيف والتكيف مع الظواهر المناخية القاسية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على قيام سهيل العُبد بزيارة إلى القاهرة خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة إعداد بروتوكول تعاون مشترك يتيح تعظيم الاستفادة من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، سواء في التخطيط الحضري، أو متابعة تنفيذ المشروعات، أو دعم خطط التكيف والتخفيف من تغير المناخ.