شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: علاج أكثر من 183 ألف حالة من مرضى المخ والأعصاب بأحدث الأساليب والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الأول للتميز في جراحات المخ والأعصاب"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من كبار الخبراء الدوليين في مجال طب وجراحة الأعصاب، ونخبة من الأساتذة والاستشاريين وعدد من ممثلي المنظمات الصحية الدولية، وكبار مسؤولي القطاع الصحي، ورؤساء الجامعات والمراكز الطبية، وممثلي الجهات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لفيف من القيادات الصحية والعلمية بمصر.

وأكّد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، خلال كلمته بالمؤتمر، أن ما تحقق اليوم على أرض الواقع في مستشفيات مصر يُمثل نقلة حقيقية في تاريخ القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن هذا التقدم الملحوظ كان يومًا حلمًا بعيد المنال، وأضاف أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومتها الصحية، حيث أصبحت العمليات الدقيقة والمتقدمة تُجرى داخل مستشفياتها بنسب نجاح وشفاء تضاهي مثيلاتها في كبريات المستشفيات العالمية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة والاستثمار في البنية التحتية الصحية والكوادر الطبية المؤهلة.

وأوضح أن التخصصات الدقيقة مثل المخ والأعصاب كانت تمثل تحديًا كبيرًا في السابق، إلا أن دعم الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه تم علاج أكثر من 183 ألف حالة من مرضى المخ والأعصاب بأحدث الأساليب الطبية، من بينها 14 ألف قسطرة مخية أُجريت بنجاح، مما يُعد إنجازًا يُحسب للمنظومة الصحية.

كما أشار إلى أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تُعد واحدة من أهم المبادرات التي غيّرت وجه الرعاية الصحية في مصر، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 3 ملايين مواطن بتكلفة تجاوزت 23 مليار جنيه، ما ساهم في تسريع وتيرة تقديم الخدمة الطبية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وإنقاذ حياة الآلاف ممن كانوا ينتظرون إجراءات طبية حرجة.

وفي ختام كلمته، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مؤسسيًا حضاريًا يحمل فكرًا متطورًا يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، مثمنًا دور الهيئة في التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والدولية للنهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وشهد الوزير على هامش المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والمجلس الصحي المصري، من أجل قبول دفعات للتدريب ببرنامج البورد المصري وتطوير البروتوكولات العلاجية.

وفي مستهل كلمته، قدم الدكتور أحمد السبكي التهنئة للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمناسبة فوزه بجائزة القيادة المرموقة من المجلس الأوروبي للشركات الإفريقية والشرق أوسطية (ECAM)، تقديرًا لإسهاماته الاستثنائية في تطوير القطاع الصحي المصري، وقيادته المجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب على مدار 4سنوات، وجهود الوزارة المهمة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسيه نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد شهادة دولية على ما تحقق من إنجازات في عهد القيادة السياسية على مستوى البنية التحتية والتشريعات والجودة والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن فخره بانطلاق هذا الحدث العلمي الدولي الأول من نوعه في مصر، تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتباره منصة لتبادل الخبرات الطبية في أدق التخصصات الجراحية، وأكد : أن الهيئة حققت إنجازات ملموسة في جراحات المخ والأعصاب داخل منشآتها، مشيرًا إلى أنه تم إجراء أكثر من 10,000 تدخل جراحي دقيق منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، منها نحو 75% عمليات متقدمة وعالية المهارة، فيما بلغ عدد الجراحات خلال العام الماضي 6000 جراحة منها 1700جراحة ذات مهارة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن تخصص جراحات المخ والأعصاب شهد طفرة غير مسبوقة داخل منشآت الهيئة، بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان، والذي انعكس في تزويد المستشفيات بأحدث ما توصل إليه العالم في تقنيات الجراحة الدقيقة، وعلى رأسها مناظير جراحات الأعصاب والميكروسكوبات الجراحية المتقدمة، ما أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق نتائج علاجية متميزة للمرضى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة أصبحت اليوم تقود منظومة تُجسّد التقدم الطبي في أدق التخصصات، وفي القلب منها جراحات المخ والأعصاب، مشددًا على أن تطوير الكوادر البشرية يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الهيئة، وأضاف: "نفذنا على مدار يومين 32 ورشة عمل مكثفة، استهدفنا من خلالها تدريب وتأهيل عدد كبير من الأطباء على أحدث تقنيات وتشخيصات طب وجراحات الأعصاب، بما يواكب التطور العالمي في هذا المجال".

ومن جانبه، أكد الدكتور حمدي النبوي، رئيس المؤتمر، عضو المجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على أقسام المخ والأعصاب بهيئة الرعاية الصحية، أن ما تحقق خلال الأيام الماضية من إجراء جراحات نوعية بعدة محافظات، بالشراكة مع خبراء دوليين، هو خطوة استثنائية على طريق التميز المهني، مؤكدًا أن"النجاح الذي تحقق يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الفرق الطبية المصرية من حيث المهارة والانضباط والتكامل مع الخبرات العالمية"، وأضاف النبوي : "لقد آن الأوان لإنشاء المعهد القومي لطب وجراحة المخ والأعصاب كمركز قارّي وإقليمي، شاملًا العلاج والتدريب وتطوير الأبحاث العلمية، مع وجود معامل متطورة تخدم مختلف تخصصات جراحات الأعصاب، بما يعيد لمصر مكانتها الرائدة إفريقيًا وإقليميًا، ويجعل هذا المعهد هو الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط وأفريقيا".

كما ألقى الخبير الكوري البروفسير الدكتور سي-هون كيم، أحد أبرز جراحي المخ والأعصاب في العالم، وأستاذ ورئيس قسم جراحة الأعصاب بجامعة كوريا، ومدير جراحات العمود الفقري العصبية بمستشفى أنسان، وعضو فاعل في عدد من الجمعيات العلمية الدولية المتخصصة، كلمة خلال المؤتمر، أعرب خلالها عن إعجابه الشديد بمستوى الفرق المصرية، والتجهيزات الطبية والاحترافية العالية للفرق المصرية، قائلًا: "ما شاهدناه خلال الشراكة الجراحية في محافظة بورسعيد يؤكد أن مصر تمتلك بنية تحتية صحية واعدة تستحق أن تتصدر المشهد الطبي في المنطقة"، وأضاف، أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا في التكامل الطبي، معربًا عن فخره بالمشاركة في إجراء جراحات متقدمة في أورام المخ وأورام النخاع الشوكى باستخدام أحدث التقنيات بمستشفى السلام في بورسعيد، ضمن مبادرة فريدة تعكس جودة الخدمات المقدمة بهيئة الرعاية الصحية تحت مظلةالتأمين الصحي الشامل.

ومن المقرر أن يشمل المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل التدريبية بمشاركة واسعة من الخبراء المصريين والدوليين، كما سيشهد تكريم عدد من رموز ورواد المجال الطبي في مصر، احتفاءً بإسهاماتهم في تطوير الخدمة الطبية وتعزيز التعليم الطبي المستمر، تأكيدًا لدور مصر المحوري في الريادة الطبية إقليميًا ودوليًا.