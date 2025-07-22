شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن رحيل كاهن من إيبارشية بني سويف والبابا تواضروس يقدم العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، رحيل الأب القمص نوح فريد كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية نعيم، التابعة لإيبارشية بني سويف، عن عمر تجاوز 69 سنة، بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 33 سنة.

ولد الأب الراحل يوم 1 أغسطس عام 1956، وسيم كاهنًا يوم 28 فبراير عام 1922. ونال رتبة القمصية يوم 23 مارس 2013.

وأقامت الكنيسة صلوات تجنيزه الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، في كنيسته، بحضور نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، بينما تقام صلاة الثالث يوم الخميس المقبل الساعة ١٠.٣٠ صباحًا.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء لنيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب المبارك القمص نوح فريد، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة ولشعب كنيسته، طالبًا له النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.