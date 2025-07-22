شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تقيم قداس ذكرى الأنبا ساويرس بدير "المحرق" والان مع تفاصيل الخبر

صلى الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط "المحرق" القداس الإلهى، وذلك في تذكار مرور 8 سنوات على نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا ساويرس أسقف ورئيس الدير السابق.

وشارك في الصلوات أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص والأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، ومجمع الآباء رهبان الدير.



ووضع الأحبار الأجلاء الأطياب على المقبرة الخاصة بالأب الأسقف المتنيح.

يُعد دير المحرق من أقدس الأماكن المسيحية في مصر، حيث ذكرت روايات تاريخية أن السيدة العذراء مريم والمسيح الطفل أقاموا فيه أطول فترة خلال رحلتهم المقدسة إلى أرض مصر، والتي استمرت نحو ستة أشهر وعشرة أيام.