تعرف على التخصصات المطلوبة فى وظائف مونوريل العاصمة

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها لشغل وظائف بنظام التعاقد لتشغيل وصيانة قطار المونوريل، وينشر الخليج 365 الوظائف المتاح التقديم عليها، حيث يستمر التقديم اون لاين حتى نهاية الشهر الجارى.

الوظائف المطلوبة:

1. مهندس اصلاح اعطال

2. مهندس تحكم مركزي

3. مهندس سلامة وصحة مهنية

4. مهندس أنظمة

5. مهندس وحدات متحركة

6. مهندس جودة

7. فنی اصلاح اعطال

8. فني أنظمة

9. فنى وحدات متحركة

10. مراقب تحکم مرکزی

11. مشرف محطة

12. صراف تذاكر

ويتم التقديم الإلكتروني فقط عبر الموقع الرسمي:

https://www.cairometro.gov.eg/ar/jobs

وشغلت وزارة النقل خط مونوريل العاصمة الإدارية بشكل تجريبى بدون جمهور لاختبار الشبكة من خلال الشركة المصنعة، وذلك تمهيدا للتشغيل، وبدأت الوزارة بالتشغيل التجريبى بشكل تدريجى حيث بدأت بالتشغيل من مركز التحكم والسيطرة الموجود فى العاصمة الإدارية حتى محطة رقم 7 بمحور المشير، ثم تم وصول القطار لمحطة رقم 4 بمدينة نصر، ثم محطة الاستاد

وتتكون المحطات من طابقين، الأول به المستوى الخاص بقطع التذاكر، والثانى به رصيف القطار، وسيكون مدعم بأبواب زجاجية، تفتح مع فتح أبواب القطار لحماية الركاب، وكل محطة مدعمة بوسائل لخدمة الركاب مثل المصاعد والسلالم الكهربائية والسلالم العادية وكل المحطات لها مدخل واحد فقط موجود بالمستوى الأول للمحطة كما أن كل المحطات علوية.

والمشروع يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، والطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) يبلغ 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

ويسير قطار المونوريل دون سائق وهو ما يتطلب مجهود كبير من التجهيزات بمساره مثل كاميرات المراقبة وغرفة التحكم والسيطرة القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن مصر تسلمت كل الوحدات المتحركة المقرر تشغيلها على خط مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية.

وقطار المونوريل مكون من 4 عربات، مدعم بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية، حيث تضم كل عربة 4 كاميرات مراقبة، كما أن القطار مثبت به من الأمام كاميرات لرصد السكة أمام القطار، ويضم أنظمة اتصالات وبه اجهزة لرصد الأدخنة وكاميرات مراقبة، وبه شاشات للاعلانات و الترفيه وسعة القطار 560 راكب، و ينقل 10 آلاف راكب فى الاتجاه الواحد فى البداية، وبه كراسى بلون أصفر مخصصة لكبار السن بالإضافة إلى أماكن مخصصة لذوي الهمم، وسرعته 90 كم متر فى الساعة والسرعة التشغيلية 80 كم/ الساعة، ويتم توجيه الركاب من خلال التحدث إليهم مباشرة أو الرسائل التذكيرية، ويسير القطار على كامر خرسانى على ارتفاع من 12 لـ15 متر