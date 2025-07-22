شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ميكاترونيكس بحلوان يبتكرون ذراعا روبوتية ليزرية بتقنيات التحكم الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجه جامعة حلوان نحو تعزيز ثقافة البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الابتكار التكنولوجي لدى طلابها، شهدت كلية التكنولوجيا والتعليم مناقشة مشروع تخرج مميز لطلاب برنامج التكنولوجي (الميكاترونيكس)، حمل عنوان "SCARA Laser Robot Arm"، والذي يجمع بين الميكانيكا الدقيقة والتحكم الإلكتروني والبرمجة الحديثة، ليعكس مدى التطور الذي يشهده التعليم الهندسي في الجامعة.

يأتي هذا المشروع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل إبراهيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، واشراف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، تأكيدًا لحرص الجامعة على دعم المشاريع الطلابية التي تقدم حلولًا واقعية لتحديات الصناعة والتكنولوجيا.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل على أن ما يقدمه طلاب الجامعة في مشاريع تخرج يعد انعكاسًا مباشرًا لتكامل الرؤية الأكاديمية مع متطلبات المستقبل، مشيرًا إلى أن المشروع الحالي يُبرز قدرة الطلاب على الابتكار وتوظيف معارفهم النظرية في بناء حلول عملية تخدم احتياجات الصناعة الوطنية.

من جانبه، أعرب الدكتور وائل إبراهيم عن فخره بطلاب البرنامج، مؤكّدًا أن تنفيذ نموذج روبوتي متكامل يجمع بين الليزر والتحكم البرمجي هو إنجاز حقيقي يدل على مستوى الجدية والاحترافية التي وصلت إليها البرامج التكنولوجية بالكلية، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتصنيع الذكي.

ويهدف مشروع SCARA Laser Robot Arm إلى تصميم وتنفيذ ذراع روبوتي من نوع SCARA مزوّد بوحدة ليزر، قادر على تنفيذ مهام الحفر أو النقش على أسطح مختلفة بدقة وكفاءة، من خلال استقبال أوامر برمجية بصيغة G-code وتحويلها إلى حركة دقيقة في المستوى الأفقي (XY). ويجمع هذا المشروع بين تخصصات الميكانيكا، والإلكترونيات، والبرمجة، ما يجعله نموذجًا تطبيقيًا فعّالًا لما يدرسه الطلاب نظريًا في تخصص الميكاترونيكس.

كما يسعى المشروع إلى تقديم بديل منخفض التكلفة مقارنة بالأنظمة التجارية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الدقة والأداء، وهو ما يؤهله للاستخدام في مجالات التعليم الفني، وورش التصنيع الصغيرة، بالإضافة إلى كونه خطوة أولى نحو تطوير أنظمة روبوتية أكثر تقدمًا في المستقبل.

شارك في تنفيذ المشروع فريق طلابي ضمكلا من: عبدالله علي شعبان، محمد رفعت محمد، بدر عبدالرازق رمضان، أحمد عزت، عبدالرحمن رضا، منه رأفت ذكي، منة الله محمد، شيماء محمد نوبي، دنيا إسماعيل، أسماء سيد، نورهان حماده، شهد سيدهم، سارة طه، وإسراء بكر، الذين قدّموا نموذجًا مميزًا للعمل الجماعي والابتكار التقني المتقدم.

تكوّنت لجنة الإشراف على المشروع من د. محسن البنداري، بينما ضمّت لجنة المناقشة كلًا من د. وائل إبراهيم، د. محسن البنداري، د. صابرين عبد الله، ود. السيد الموشي، وقد أشاد أعضاء اللجنة خلال المناقشة بالمستوى العلمي والعملي الذي ظهر به الطلاب، معتبرين المشروع مثالًا ناجحًا لترجمة المفاهيم النظرية إلى تطبيقات صناعية ذكية، تسهم في تطوير آليات التصنيع الدقيق والتحكم الآلي.