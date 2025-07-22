شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للأشخاص ذوى الإعاقة" يستعد لإطلاق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل حاليًا على قدم وساق لإعداد غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك داخل مصر وخارجها، في إطار التعاون الوثيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وحرصًا على دعم المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن مشاركة المجلس في متابعة العملية الانتخابية تأتي انطلاقًا من دوره الوطني والحقوقي، وحرصه على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم الدستورية، من خلال ضمان بيئة انتخابية دامجة وآمنة، تراعي معايير الإتاحة وتيسير الوصول في كافة مراحل التصويت.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس بدأ في تجهيز غرفة العمليات بكامل الإمكانات التقنية والبشرية، والتي تشمل خطوط اتصال ساخنة، أجهزة كمبيوتر حديثة، شاشات عرض، وتليفونات محمولة، إلى جانب فريق عمل مدرب على الرصد والتوثيق والتواصل الفوري مع الجهات المعنية.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الغرفة ستكون معنية بـ: رصد وتوثيق مدى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل اللجان الانتخابية داخل وخارج البلاد، تلقي الشكاوى والملاحظات من الناخبين من ذوي الإعاقة والتعامل معها بشكل فوري، التنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان الاستجابة السريعة للمواقف الطارئة، نشر البيانات والتحديثات الدورية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس، إعداد تقرير شامل عن العملية الانتخابية من منظور الدمج والإتاحة، لرفع التوصيات الداعمة لتطوير الأداء في الاستحقاقات المقبلة.

واختتمت المشرف العام على المجلس تصريحها بالتأكيد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء أصيل من النسيج الوطني، ومشاركتهم في صنع القرار من خلال صناديق الانتخابات هي حق لا جدال فيه، ودور الدولة والمجلس معًا هو إزالة أي عقبات تعترض هذا الحق.