وزير التعليم العالى والبحث العلمى يعلن جوائز الدولة والأكاديمية لعام 2024

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القاهرة - سامية سيد - 67 عالمًا في المجالات العلمية المختلفة "جوائز النيل لصلاح عُبيه وطارق الديسطي.. وأعلى عدد من الجوائز لجامعة المنصورة"

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال اجتماعه رقم (182) المنعقد اليوم، أسماء نخبة من علماء مصر المتميزين الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024، والتي تشمل جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية في مجالي العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب جوائز الرواد وجوائز المرأة (التقديرية والتشجيعية).

جاء الإعلان خلال جلسة المجلس التي ترأسها الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، وبحضور الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس، وعدد من العلماء والخبراء أعضاء المجلس.

وأكد الدكتور عاشور أن هذا الحدث يمثل مناسبة وطنية سنوية ينتظرها المجتمع العلمي، لما تحمله من تقدير حقيقي لجهود العلماء المصريين، مشددًا على أن تكريم الفائزين هو استحقاق مستحق لدورهم في دعم التحول نحو اقتصاد المعرفة وبناء الجمهورية الجديدة.

بلغ إجمالي عدد الجوائز التي تم منحها هذا العام 63 جائزة، فاز بها 67 عالمًا، وتوزعت الجوائز كالتالي:

جائزتا النيل (العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة): قيمة كل جائزة 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة تقدير مقدمة من الأكاديمية، وقد فاز الأستاذ الدكتور صلاح صبرى أحمد عٌبيه، مدير مركز الفوتونات والمواد الذكية- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بجائزة النيل في العلوم، والأستاذ الدكتور طارق عبد المنعم معين الديسطى، أستاذ متفرغ بمركز امراض الكلي والمسالك البولية- جامعة المنصورة بجائزة النيل للعلوم التكنولوجية المتقدمة.

الجوائز التقديرية: 3 جوائز (تم حجب 7)، قيمة كل منها 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة.

جوائز التفوق: 7 جوائز، قيمة كل منها 100 ألف جنيه وميدالية فضية وشهادة.

الجوائز التشجيعية: 40 جائزة، مُنحت لـ43 فائزًا من شباب الباحثين، قيمة كل منها 50 ألف جنيه وشهادة.

جوائز الرواد: 4 جوائز، قيمة كل منها 100 ألف جنيه ودرع الأكاديمية وشهادة.

جوائز المرأة: 4 جوائز تقديرية (50 ألف جنيه للجائزة الواحدة) و3 جوائز تشجيعية مُنحت ل4 فائزات وحجب واحدة (30 ألف جنيه للجائزة).

وذكرت الدكتورة جينا الفقي أن عدد المتقدمين بلغ 391 مرشحًا، مشيرة إلى تصدر جامعة المنصورة بعدد 9 جوائز، تلتها جامعة الإسكندرية بـ7 جوائز، ثم جامعة القاهرة بـ6، بينما حصلت جامعة الزقازيق والمركز القومي للبحوث على 5 جوائز لكل منهما.

كما نالت جامعة عين شمس 4 جوائز، وجاءت جامعات ومراكز أخرى بعدد جائزتين لكل منها، من بينها: طنطا، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، الجامعة اليابانية، مدينة زويل، مركز البحوث الزراعية.

في حين حصلت عدة مؤسسات على جائزة واحدة مثل: جامعات سوهاج، جنوب الوادي، بورسعيد، الفيوم، دمنهور، الجلالة، النيل الأهلية، المستقبل، البريطانية، إلى جانب مراكز بحوث الإلكترونيات والبترول والفلزات والاستشعار من البعد.

من جهته، أوضح المهندس محمود طنطاوي، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للجوائز والحوافز، أن عملية التحكيم هذا العام تمت عبر 20 لجنة ضمت 143 خبيرًا، عقدت 88 اجتماعًا بإجمالي 172 ساعة تقييم، مما يعكس دقة ونزاهة المنظومة.

وللاطلاع على القائمة الكاملة بأسماء السادة الفائزين، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عبر هذا الرابط..