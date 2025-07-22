شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والنيل والتفوق والتشجيعية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال اجتماعه رقم (182) المنعقد اليوم الثلاثاء، أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024 في فروعها المختلفة، والتي تشمل: جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية، إلى جانب جوائز الرواد وجوائز المرأة، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية.

بلغ إجمالي الجوائز التي تم منحها هذا العام 63 جائزة، ذهبت إلى 67 عالمًا وباحثًا مصريًا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

أولاً: جوائز النيل (500 ألف جنيه وميدالية ذهبية لكل جائزة)

- في العلوم: د. صلاح صبري عُبيه، أستاذ ومدير مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل.

- في العلوم التكنولوجية المتقدمة: د. طارق عبد المنعم الدسطي، أستاذ متفرغ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة.



ثانيًا: الجوائز التقديرية (200 ألف جنيه وميدالية ذهبية)

- في العلوم الزراعية: د. عبد الفتاح محمد السيد يوسف – جامعة الإسكندرية.

- في العلوم الهندسية: د. هادية محمد سعيد الحناوي – جامعة عين شمس.

- في العلوم التكنولوجية الطبية: د. إبراهيم محمد الشربيني – مدينة زويل.

تم حجب 7 جوائز تقديرية هذا العام في عدد من التخصصات.

ثالثًا: جوائز التفوق (100 ألف جنيه وميدالية فضية)

من بين الفائزين:

- د. محمد العيسوي – جامعة طنطا (العلوم الأساسية)

- د. هانى صابر سعودي – جامعة عين شمس (الزراعية)

- د. إبتهال الدمرداش – جامعة عين شمس (الطبية)

- د. مروة القاضي – الجامعة المصرية اليابانية (الهندسية)

كما فاز 3 باحثين في العلوم التكنولوجية المتقدمة، من بينهم: د. أحمد عبد المنعم، ود. أسامة درويش (المركز القومي للبحوث)، ود. عزة أحمد محمد – جامعة المستقبل.

رابعًا: جوائز الدولة التشجيعية (50 ألف جنيه لكل جائزة)

تم منح 40 جائزة لباحثين من شباب العلماء، تنوعت تخصصاتهم بين العلوم الأساسية، والزراعية، والطبية، والهندسية، والعلوم التكنولوجية. من أبرزهم:

د. محمد رمضان المرسي – جامعة المنصورة

د. عمرو محمد مهدي – جامعة الزقازيق

د. إسراء جلال الدين – جامعة مدينة السادات

د. محمد كرم حسين – جامعة القاهرة

د. نور الدين محمود خليفة – جامعة القاهرة

د. جيلان كرم الله – جامعة أسيوط

خامسًا: جوائز الرواد وجوائز المرأة

تم منح 4 جوائز رواد، قيمة كل منها 100 ألف جنيه.

تم منح 4 جوائز للمرأة (تقديرية)، و3 جوائز تشجيعية، مع حجب واحدة.