شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام العماني يشيد بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وعُمان والان مع تفاصيل الخبر

أشاد وزير الإعلام العماني الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عُمان، جاء ذلك خلال ‏استقبال الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، والسفير خالد محمد عبدالحليم راضي، سفير مصر المعتمد لدى سلطنة عُمان بمكتبه لتوديعه.

‏جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات التعاون الإعلامي.

‏وقد أشاد وزير الإعلام العماني بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، معربًا عن شكره وتقديره للسفير على جهوده الكبيرة الملموسة في دعم وتطوير هذه العلاقات، خلال فترة عمله في السلطنة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

حضر اللقاء المستشار أحمد أبوزيد شعيب، نائب رئيس البعثة المصرية لدى سلطنة عمان.