شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسماعيلية تطلق مبادرة "إيد واحدة ضد السعار" للوصول لصفر سعار بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت محافظة الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بديوان المحافظة مبادرة "إيد واحدة ضد السعار"، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة الزراعة، وذلك بهدف السيطرة على مرض السعار في مصر.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز جهود الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ودعم الصحة العامة من خلال حلول مبتكرة وحملات توعية مستدامة، ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الدولة بدعم جهود الدولة في مكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، وبناء مجتمع أكثر صحة و أمانًا بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.

وذلك بحضور كل من اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور حامد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور وليد المشاق، مدير قسم صحة الحيوان لمنطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والدكتور محمود المهدي، مدير قسم صحة الحيوان لمنطقة شمال شرق غرب أفريقيا.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تدشين مبادرة إيد واحدة ضد السعار يعتبر من أهم المبادرات فى الوقت الحالى، موضحا أنه من أهم موضوع وهو مكافحة مرض السعار ومكافحة الكلاب الضالة.

وأصدرت اللائحة التنفيذية لمكافحة فيروس السعار، موضحا أن 70% من الأمراض التى تنتقل من الحيوان للإنسان ونعمل على تقليل فرص الإصابة بهذه الأمراض.

وقال إنه تم عقد بروتوكول مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع محافظة الإسماعيلية على حقوق الإنسان، موضحا أننا نحتاج إلى تنظيم عملنا ونعمل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وبتعاون الجهات الحكومية والخاصة.

و أضاف أن البداية ستكون فى محافظة الاسماعيلية، موضحا ان محافظة الاسماعيلية محافظة نظيفة جدا وتمنع انتشار القمامة التى تؤدى إلى تجمع الكلاب الضالة فى الشوارع.

وأوضح، أنه سيتم التنسيق مع محافظة الإسماعيلية، ويجب تضافر الجهود للقضاء على مرض السعار، وذلك من خلال إطلاق مبادرة إيد واحدة ضد السعار.

من جانبه، قال الدكتور حامد موسى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن مرض السعار مرض فيروسي نتيجة التعرض للعض من الكلاب الحرة وإطلاق هذه الكلاب يؤدى إلى تفشى الفيروس والذى قد يؤدى إلى الوفاة، ونهدف لتوفير التطعيمات للوقاية من مرض السعار والقضاء على ظاهرة النباشين، واستطاعت محافظة الاسماعيلية القضاء على ظاهرة النباشين.

فيما قال الدكتور محمود مهدى مدير قسم الحيوان لمنطقة شمال شرق وغرب افريقيا، باحدى شركات الأبحاث وانتاج اللقاحات، إن المبادرة اليوم هى بداية للقضاء على مرض السعار ، واى مساهمة تكون تحت مظلة واحدة، ولابد ان نعمل من خلال نفس المظلة، موضحا ان الاستعانة الخبرة امر ضرورى، و الاستدامة والتكامل مع الجهات المعنية.

وأوضح، أنه سيتم توفير 500 مليون جرعة بحلول 2030، وتثقيف الأطفال للقضاء على مرض السعار بحيث يصل إلى صفر سعار بحلول عام 2030، موضحا أن هدفنا هو التطعيم ورفع الوعى لدى الأطفال، لكيفية التعامل مع الكلاب الضالة واذا حدث عقر من أحد الكلاب كيفية التعامل مع العقر، بالإضافة إلى تطعيم الكلاب، لمنع تفشى فيروس السعار والسيطرة على الامراض حيوانية المنشأ لحماية الاطفال من مرض السعار.

وأكد اللواء محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أنه أمس كان فى زيارة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وذلك للاهتمام بصحة الإنسان من خلال محاربة مرض السعار، موضحا أننا بدأنا التركيز على النظافة والتخلص من القمامة.

وأضاف أن البروتوكول اليوم مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة يهدف لمكافحة مرض السعار ورؤية مصر 2030 لحل مشكلة السعار فى مصر، موضحا أن الدولة تدعم مكافحة مرض السعار بتعاون كافة الأطراف، وتوفير جرعات التطعيم والبروتوكول يعكس التنسيق بين جميع الجهات المعنية.