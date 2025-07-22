شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: التوسع فى الإنتاج المحلى لتقليل الاعتماد على الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على استمرار التعاون مع الشركات المصنعة، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير قطاع الصناعات الدوائية الوطنية، بما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات مصر في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أهمية التوسع في الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الدوائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على صحة المواطن ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الاستراتيجي.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا رسميًا مع احدى الشركات وذلك لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع كبرى شركات الأدوية العالمية بما يسهم في تطوير الصناعة الدوائية ودعم الاقتصاد الوطني لافتا الى أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تحديث آليات وإجراءات العمل بما يتوافق مع المعايير العالمية، بهدف تحفيز الاستثمار في مجال الدواء، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع الدوائي داخل مصر.

شارك في الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

يأتي ذلك في إطار الشراكة الفعالة بين الهيئة والقطاع الصناعي الدوائي، بهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال للمريض المصري، وتعزيز تنافسية المنتجات الدوائية المحلية في الأسواق الخارجية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى التصنيع المحلي وفق أحدث معايير الجودة العالمية.