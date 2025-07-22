شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقار آيل للسقوط بحى الخليفة جنوب القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة مستمرة في إجراءات التعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، حيث يتم حصرها والتعامل السريع معها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط، وعمل تقرير يومي بما تم من إجراءات.

وفى هذا السياق، بدأت الأجهزة التنفيذية بحى الخليفة، تحت إشراف، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وبرئاسة نجلاء حسين رئيس حى الخليفة، فى استكمال إزالة العقار رقم 44 شارع محمد كريم المكون من أرضي و دورين والصادر له قرار هدم للخطورة الداهمة وذلك حفاظًا على ممتلكات المواطنين المجاورين له وحرصًا على سلامة أروحهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المارة أثناء التنفيذ وجاري اتخاذ اللازم نحو الحفاظ على المباني الأثرية المجاورة للعقار وذلك بصحبة مديرى المتابعة الميدانية والإزالات والإشغالات والأزمات ومشرفى المربعات.



ازالة عقار بالخليفة



ازالة عقار للخطورة الداهمة



ازالة عقار للخطورة الداهمة



ازالة عقار للخطورة الداهمة (3)