شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عُبيه وطارق الديسطي يفوزان بجائزة النيل فى العلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال اجتماع مجلسها رقم (182)، عن أسماء الفائزين بـ جائزة النيل لعام 2024، والتي تُعد أرفع الجوائز العلمية في مصر، وتُمنح سنويًا في مجالي العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة تقديرًا لإنجازات علمية رفيعة المستوى.

وقد فاز بالجائزتين هذا العام:

- جائزة النيل في العلوم

الدكتور صلاح صبري أحمد عُبيه - أستاذ ومدير مركز الفوتونات والمواد الذكية – مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

- جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة

الدكتور طارق عبد المنعم معين الديسطي - أستاذ متفرغ بمركز أمراض الكُلى والمسالك البولية – جامعة المنصورة

وتبلغ قيمة الجائزة نصف مليون جنيه لكل فائز، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وشهادة تقدير من الأكاديمية.

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن جائزة النيل تُعد قمة التكريم العلمي في مصر، وتمثل اعترافًا وطنيًا بقامات علمية أسهمت في إحداث نقلة نوعية في مجالات تخصصها، مشيرًا إلى أن الفائزين هذا العام يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات البحثية والتطبيقية المؤثرة.