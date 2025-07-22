شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لتشغيله.. نائب محافظ الجيزة يتفقد موقف السرفيس الحضارى بمدينة الصف والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، موقف السرفيس الحضاري بمدينة الصف، تمهيدًا لتسكينه وتشغيله الثلاثاء القادم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف، لتحسين حركة نقل الركاب والقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

والتقى النائب، يرافقه الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة، عددًا من سائقي الخطوط الداخلية والخارجية، مشددًا على مسؤولي جهاز السرفيس بمتابعة انتظام العمل داخل الموقف فور تشغيله والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير.

ومن ناحية أخرى، عقد نائب المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي والنهائي لمشروعات المبادرة الرئاسية المرحلة الأولى حياة كريمة والمنتهي تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح، تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة.

وتابع نائب المحافظ، الموقف التنفيذي للمشروعات بمختلف القطاعات المنتهية والمتبقية لتسريع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات وخطط العمل الخاصة بالتجهيزات النهائية للمشروعات.

ووجه نائب المحافظ، خلال الاجتماع بالانتهاء من كافة الأعمال في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا، مشددًا بسرعة الانتهاء من أعمال التنسيقات الخاصة برصف مداخل قرى مركزي الصف وأطفيح.

حضر الاجتماع كلًا من ممثلي الشعبة الهندسية للقوات المسلحة ورئيسي مركزي الصف وأطفيح والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للطرق والكباري وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.