شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة التقديرية والتشجيعية لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كرمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نخبة جديدة من كبار العلماء والباحثات المصريات، بمنحهم جوائز الرواد وجوائز المرأة لعام 2024، وذلك خلال اجتماع مجلس الأكاديمية رقم (182)، الذي ترأسه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أولًا: جوائز الرواد (4 جوائز – 100 ألف جنيه لكل جائزة)

مُنحت الجوائز لأربعة من الأساتذة المتفرغين الذين تركوا بصمة بارزة في مجالاتهم العلمية، وهم:

- في العلوم الأساسية:

د. محمد إسماعيل عبده إبراهيم – كلية العلوم، جامعة الإسكندرية

- في العلوم الزراعية:

د. علي محمد شمس الدين – كلية الزراعة، جامعة بنها

- في العلوم الطبية:

د. حسام الدين أحمد موافي – كلية الطب، جامعة القاهرة

- في العلوم الهندسية:

د. جلال مصطفى محمد سعيد – كلية الهندسة، جامعة الفيوم

ثانيًا: جوائز المرأة التقديرية (4 جوائز – 50 ألف جنيه لكل جائزة)

تكريمًا لدور المرأة في البحث العلمي، تم منح الجوائز التقديرية لأربع باحثات بارزات في مجالات متنوعة، وهن:

- في الزراعة والعلوم الغذائية:

د. إيمان زهران عبد الحميد النجار – جامعة المنصورة

- في الصحة والعلوم الصيدلية:

د. أماني عبد المنعم مصطفى – المركز القومي للبحوث

- في المياه والطاقة والعلوم البيئية:

د. أميمة عبد الجواد مدبولي القاضي – مركز بحوث وتطوير الفلزات

- في العلوم الاجتماعية:

د. منى فؤاد علي عبد الغني – كلية الآثار، جامعة القاهرة

ثالثًا: جوائز المرأة التشجيعية (3 جوائز + واحدة محجوبة – 30 ألف جنيه لكل جائزة)

- في الزراعة والعلوم الغذائية (مناصفة):

د. مرفت عبد الحليم عبد الرحمن – جامعة دمنهور

د. يسرا أحمد سلطان عبد الرحمن – جامعة الإسكندرية

- في الصحة والعلوم الصيدلية:

د. رشا محمد عبد الرؤوف – كلية طب الأسنان، جامعة القاهرة

- في المياه والطاقة والعلوم البيئية:

د. ولاء صلاح الدين إسماعيل – الجامعة البريطانية في مصر

- في العلوم الاجتماعية:

تم حجب الجائزة.