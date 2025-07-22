شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز الدولة التقديرية 2024.. تكريم 3 من كبار العلماء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال اجتماع مجلسها رقم (182)، عن أسماء الفائزين بـ جوائز الدولة التقديرية لعام 2024، والتى تُمنح لكبار العلماء تقديرًا لعطائهم المتميز في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

الفائزون بجوائز الدولة التقديرية لعام 2024:

- في العلوم الزراعية

الدكتور عبد الفتاح محمد السيد يوسف - أستاذ متفرغ بكلية العلوم – جامعة الإسكندرية

- في العلوم الهندسية

الدكتورة هادية محمد سعيد الحناوي - أستاذ متفرغ بكلية الهندسة – جامعة عين شمس

- في العلوم التكنولوجية المتقدمة – فرع العلوم الطبية

الدكتور إبراهيم محمد الشربيني عبد الحليم - أستاذ ومدير مركز أبحاث علوم المواد – مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وقُدرت قيمة كل جائزة بـ200 ألف جنيه، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وشهادة تقدير من الأكاديمية.

وكان قد صرح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منح هذه الجوائز يأتي تقديرًا للعلماء الذين أسهموا بجهود بارزة في تطوير المعرفة وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن حجب عدد من الجوائز يؤكد أن الجودة العلمية هي المعيار الأول في الاختيار.