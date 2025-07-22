شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الشيخ زايد تنقذ حياة شاب بعد إصابة نافذة بالرقبة وتهشم بعظام الجمجمة والان مع تفاصيل الخبر

صرح الدكتور صلاح جوده مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن طوارئ المستشفي استقبلت حالة شاب بعمر 20 عاما اثر حادث سير وبمناظرة الحالة من قبل أطباء الطوارئ وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة تبين وجود اضطراب في درجة الوعي وهبوط في الدورة الدموية وجرح قطعي يمتد من الرقبة وحتي مؤخرة الرأس بطول 25 سم مع وجود كسر بالجمجمة واشتباه وجود جسم غريب بطول 12 سم داخل الحجرة الخلفية للمخ وعلي بعد 3 سم من جذع المخ

حيث قام أطباء الطوارئ بتقديم الاسعافات الأولية والانعاش اللازمين لاستقرار الحالة سريريا ووضعه علي جهاز التنفس الصناعي ليتم بعدها مناظرة من قبل تخصصات جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة وجراحة العظام، ومن ثم تقرر دخول الحالة لغرفة العمليات علي وجه السرعة " حالة إنقاذ حياة"

وأضاف جوده أنه قد تم علي الفور تشكيل الفريق الجراحي متعدد التخصصات ؛ حيث قام فريق جراحة المخ والأعصاب تحت إشراف د. هيثم المرسي استشاري جراحة المخ والأعصاب بإجراء جراحة استكشافية

تم خلالها استئصال شظايا الزجاج من داخل المخ و شظايا عظمية من الجمجمة المكسورة بداخل المخيخ الي جانب ايقاف النزيف بقاع الجمجمة بالمخيخ و ترقيع الام الجافية بواسطة بدائل صناعية

وفي سياق متصل قام أطباء التجميل بإصلاح التهتك بالاذن فيما تم إصلاح الجرح القطعي بالرقبة بمساعدة أطباء الجراحة العامة

في عملية جراحية دقيقة ومعقدة استغرقت 6 ساعات لينقل بعدها المريض للرعاية المركزة لمدة 48 بحالة جيدة تحت الملاحظة ليخرج بعدها الي احدي غرف القسم الداخلي ويغادر المستشفي خلال 5 أيام للمتابعة بالعيادات الخارجية

وأضاف جودة أنه قد أجريت الجراحة بالكامل علي نفقة الدولة ودون تحمل المريض لأية نفقات مالية.