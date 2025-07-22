اختتام دورة أعضاء النيابة الإدارية حول التحديات الانتخابية لرؤساء اللجان الفرعية

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اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان: "التحديات الانتخابية لرؤساء اللجان الفرعية"، والتي عُقدت بالنظام الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي، على مدار ثلاثة أيام من الأحد حتى الثلاثاء، وذلك تنفيذًا لتوجهيات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن تنظيم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة الإدارية عن آليات الإشراف على العملية الانتخابية، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وشهدت الدورة مشاركة (215) عضوًا من خلال الحضور الشخصي، و (939) عضوًا من خلال الحضور الافتراضي، من درجات معاون نيابة حتى وكيل نيابة، وذلك بمقرات عدة شملت رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، ومركز التدريب القضائي بالإسكندرية، وسوهاج، إلى جانب المشاركة الافتراضية عن بعد للسادة أعضاء النيابة من مختلف محافظات الجمهورية.

واستهلت فعاليات الختام بكلمة مسجلة للمستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، جرى بثها للحضور، والتي رحب فيها بالمشاركين وأعرب عن حرصه على توجيه مركز التدريب القضائي بعقد سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة حول ضوابط الإشراف على العملية الانتخابية الخاصة بالغرفة الثانية من السلطة التشريعية "مجلس الشيوخ المصري"؛ بهدف استعراض كافة الإشكاليات والتحديات العملية التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء أداءهم لدورهم الوطني في الإشراف القضائي على الانتخابات.

وأكد على أهمية الالتزام التَام بأَحكام القَانون والتَعليمات الصَادرة عَن الهَيئة الوَطنية للانتخابات بشأن ضوابط العَملية الانتخابية، وأن يَعكِس عَمل السيدات والسادة الأعضاء ما يَجبُ أن يَتحَلى بِه عُضو هذه الهيئة القضائية العَريقة من الجِدِ والاحترامِ وحُسن الخُلق، فيشعر كل ناخبٍ بالاطمئنان والثقة في نزاهة العملية الانتخابية وهو يباشر حقه الدستوري.

ومن جانبه، أعرب المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي – عن تمنياته بأن تحقق هذه الدورة أهدافها المرجوة للسادة المشاركين، مؤكدًا على تنفيذ توجيهات المستشار رئيس الهيئة بشأن تنظيم مثل هذه الدورات دعمًا للسادة أعضاء النيابة الإدارية، وتيسيرًا لأداء مهامهم في الإشراف على العملية الانتخابية بكفاءة.

كما أكد على حرص مركز التدريب القضائي على دعم المحتوى التدريبي للدورة باستجلاء كافة الإشكاليات العملية والقانونية التي قد تواجه السادة رؤساء اللجان الفرعية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، وبيان السُبل المثلى للتعامل معها؛ بما يكفل أداء المهام المنوطة بهم على نحوٍ يتسم بالكفاءة والحيادية التامة وذلك من خلال نخبة متميزة من السادة المحاضرين بالمركز إلى جانب ما تقدمه الهيئة الوطنية للانتخابات من استعراض لكافة مراحل العملية الانتخابية من خلال نخبة متميزة من السادة المحاضرين.

وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:

القاضي/ شادي رياض – نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

المستشار الدكتور/ محمد الحسيني – بفرع الدعوى التأديبية القاهرة أول.

المستشار الدكتور/ معتز الهلالي – عضو مركز التدريب القضائي.

المستشار/ أحمد عبد الستار – عضو إدارة التفتيش القضائي.

اختتام دورة أعضاء النيابة الإدارية حول التحديات الانتخابية لرؤساء اللجان الفرعية

اختتام دورة أعضاء النيابة الإدارية حول التحديات الانتخابية لرؤساء اللجان الفرعية

اختتام دورة أعضاء النيابة الإدارية حول التحديات الانتخابية لرؤساء اللجان الفرعية

اختتام دورة أعضاء النيابة الإدارية حول التحديات الانتخابية لرؤساء اللجان الفرعية

اختتام دورة أعضاء النيابة الإدارية حول التحديات الانتخابية لرؤساء اللجان الفرعية

اختتام دورة أعضاء النيابة الإدارية حول التحديات الانتخابية لرؤساء اللجان الفرعية

اختتام دورة أعضاء النيابة الإدارية حول التحديات الانتخابية لرؤساء اللجان الفرعية

اختتام دورة أعضاء النيابة الإدارية حول التحديات الانتخابية لرؤساء اللجان الفرعية

اختتام دورة أعضاء النيابة الإدارية حول التحديات الانتخابية لرؤساء اللجان الفرعية