شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعلن رسميا انسحابها من منظمة اليونيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية بين واشنطن والمنظمات الدولية.

الولايات المتحدة تنسحب مجددًا من المنظمة الدولية وسط انتقادات متصاعدة

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من المنظمة، إذ سبق أن انسحبت في الثمانينات ثم عادت لاحقًا، وأعادت الانسحاب مجددًا عام 2018 قبل أن تستأنف مشاركتها مؤقتًا لاحقًا، وتأتي هذه الخطوة الجديدة في ظل استمرار الانتقادات الأمريكية لطريقة إدارة المنظمة وقضايا تتعلق بالتمثيل والتصويت.

ويرى مراقبون أن الخطوة تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز حدود المنظمة، في ظل تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وعدد من الوكالات الأممية خلال السنوات الأخيرة.