شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة تنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء نبيل عباس، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، واللواء شريف ليل، مساعد وزير النقل للشئون الفنية، وطارق مخلوف، العضو المنتدب للشركة المتحدة، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، المشرف على الإعداد للاحتفالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأحداث المتلاحقة التي مرت بها المنطقة تسببت في تأجيل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في موعدها الذي كان محددا من قبل في 3 يوليو الجاري، لافتا إلى أن قرار التأجيل جاء انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على تقديم حدث استثنائي عالمي في أجواء تليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد، وبما يسهم فى مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نستأنف اليوم اجتماعات اللجنة العليا لتنظيم فعاليات هذه الاحتفالية؛ بهدف مواصلة المتابعة الدقيقة لجميع تفاصيل فعاليات الافتتاح، مشيرا إلى أنه يتم الترتيب حاليا مع الجهات المعنية؛ للإعلان عن موعد جديد للافتتاح، مستعرضا في ضوء ذلك عددا من المقترحات الخاصة بهذا الموعد.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ترتيبات فعاليات الاحتفالية الكبرى المقرر تنظيمها لافتتاح المتحف؛ وأجندة الفعاليات، وكذلك ما يخص حجز الفنادق، أو التنقلات، أو ما يتعلق بإرسال الدعوات لكبار الشخصيات والمسئولين لحضور الافتتاح.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تطرق كذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من تطوير المنطقة المحيطة والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير، بما تشمله من تنفيذ مسطحات خضراء، وتصميمات جمالية، وتطوير الميادين، وأعمال الإضاءة وشبكات الري، وكذا مشروع تحسين وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في ميدان الرماية، وأسفل الطريق الدائري، وعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعلى مختلف الطرق المؤدية إلى المتحف.

كما تناول الاجتماع موقف تشغيل المنظومة الجديدة لزيارة منطقة الأهرامات، فضلا عن متابعة أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، خاصة في منطقة طريق مصر- إسكندرية الصحراوي المقابلة للمتحف، وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والقطاعات الجاري تنفيذها في نطاق المتحف المصري الكبير.



وأضاف المتحدث الرسميّ: شهد الاجتماع كذلك عرض مسئولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الترتيبات الخاصة بفعاليات الاحتفالية، وما تم الانتهاء من تجهيزه بشأن هذا الحدث الكبير.