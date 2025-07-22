شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل مصنع قهوة فى مدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد حريق مصنع لإنتاج البن وتصنيع القهوة فى مدينة السادس من أكتوبر وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات الإخماد.

واندلع حريق داخل بلاستيكات فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ ولم يتنسى معرفة أسباب اندلاع الحريق حتى اللحظة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى



