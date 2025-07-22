شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج تكنولوجيا التحكم فى العمليات الصناعية بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد جامعة حلوان التكنولوجية واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسهم بفاعلية في تطوير الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها، وذلك من خلال برامجها الأكاديمية المتخصصة، وعلى رأسها برنامج تكنولوجيا التحكم في العمليات الصناعية، الذي يستجيب للحاجة المتزايدة إلى كوادر فنية قادرة على مواكبة التحول إلى الصناعة الذكية.

يهدف البرنامج إلى إعداد خريجين مزودين بالمعرفة النظرية والمهارات العملية اللازمة لتشغيل ومراقبة الأنظمة الصناعية الحديثة، وهو ما يُعد حجر أساس في تحسين جودة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وزيادة الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات الصناعية.

وفي ظل توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي، تأتي مساهمة جامعة حلوان التكنولوجية لتكون رافدًا مهمًا في توفير العناصر البشرية القادرة على تصميم وتنفيذ وتشغيل نظم التحكم في خطوط الإنتاج المختلفة.

وبذلك تؤكد الجامعة دورها كمؤسسة تعليمية تكنولوجية تسهم في دعم الاقتصاد الصناعي، وتحقيق رؤية مصر في التحول نحو الصناعة الرقمية المتقدمة.

ويهدف برامج التحكم في العمليات الصناعية إلى تطوير كوادر تكنولوجيه قادرة على:

1- تحسين كفاءة العمليات الصناعية من خلال تطبيق أحدث التقنيات والأساليب لتحقيق أقصى إنتاجية بأقل تكلفة.

2- ضمان الجودة والسلامة من خلال مراقبة العمليات الصناعية بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على جودة المنتجات وضمان سلامة العاملين والبيئة.

3- الابتكار والتطوير من خلال تشجيع الطلاب على البحث والتطوير في مجال التحكم الآلي وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الصناعية.

وتتمثل رسالة هذه البرامج في تأهيل تكنولوجين قادرين على:

1- تصميم وتنفيذ أنظمة التحكم الآلي للعمليات الصناعية المختلفة.

-2 تحليل البيانات المتعلقة بعمليات الإنتاج واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين الأداء.

3- صيانة وإدارة أنظمة التحكم الآلي وضمان عملها بكفاءة.

يتمتع خريجي برنامج التحكم في العمليات الصناعية بفرص عمل واسعة في العديد من القطاعات، بما في ذلك:

الصناعة:

* مصانع السيارات

* مصانع الأدوية

* مصانع البتروكيماويات

* مصانع الأغذية

* مصانع المعالجة

الطاقة:

* محطات توليد الكهرباء

* محطات تحلية المياه

البنية التحتية:

* أنظمة النقل

* أنظمة الري

الخدمات:

* شركات الاستشارات الهندسية

* شركات صيانة المعدات

ويكتسب الخريج خلال دراسته لهذا البرنامج، يكتسب الطالب مجموعة واسعة من المهارات، منها:

مهارات تقنية:

* البرمجة

* تصميم الأنظمة

* تحليل البيانات

* استخدام برامج المحاكاة

مهارات شخصية:

* حل المشكلات

* العمل الجماعي

* التفكير النقدي

* اتخاذ القرارات