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شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تقبل طلبات 4 مؤسسات ومواقع الصحفية لتغطية انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجىالثلاثاء، 22 يوليو 2025 06:15 م
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 27 لسنة 2025، بشأن قبول طلبات المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية للقيد بقاعدة بيانات متابعة وتغطية انتخابات مجلس الشيوخ.
وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، الموافقة على قيد مؤسسة صحفية واحدة وهى جريدة الوفد، وثلاث مواقع إخبارية وهى موقع مستقبل وطن نيوز وموقع أوان مصر وموقع نيوز رووم.
القرار 27 لسنة 2025
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