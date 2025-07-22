شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يقدم العزاء فى رحيل كاهن بإيبارشية سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا باخوم، ولأبناء إيبارشية سوهاج، ولأسرة الأب الراحل ومحبيه، ملتمسًا من الله تعزية سمائية ونياحًا أبديًّا لنفسه البارة، ونصيبًا وميراثًا مع مصاف القديسين.

وكان فد رقد مساء الاثنين، القمص يوحنا القمص يوحنا، كاهن كنيسة القديس الأنبا برسوم العريان بمدينة المراغة، التابعة لإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، عن عمر ناهز 61 عامًا، وبعد صراع قصير مع المرض.

وُلد الأب الراحل فى 12 أبريل عام 1964، وسيم كاهنًا فى 28 نوفمبر 1997، ثم نال رتبة القمصية فى 17 يونيو 2023، وقد خدم شعبه وأبناء كنيسته بأمانة ومحبة طوال سنوات كهنوته.

وأقيمت صلوات التجنيز صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو، فى كنيسته بمدينة المراغة، بحضور نيافة الأنبا باخوم مطران الإيبارشية، ومجمع كهنة الإيبارشية، إلى جانب عدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان وأبناء الشعب.