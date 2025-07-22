شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: رئيس الوزراء راجع التجهيزات الأخيرة لافتتاح المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة العليا لاحتفالية المتحف الكبير، تم خلاله متابعة اللمسات الأخيرة التي تم وضعها قبل تأجيل الموعد السابق في 3 يوليو.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" الذي يذاع على قناة الحياة: "تم مراجعة اللمسات الأخيرة المتعلقة ببعض الأمور اللوجستية، بجانب أيضا أن الاجتماع جرى خلاله استعراض والتأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الموعد الجديد لافتتاح المتحف وعرضه على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان الموعد بصفة رسمية".

وتابع: "الاجتماع أيضا تناول الترتيبات اللوجستية والأمور المتعلقة بتوجيه الدعوات والتنسيق مع الوفود لاستقبالها وغيرها من الأمور اللوجستية".

وقال: "كل الجهات جاهزة وكل الاستعدادات كانت انتهت بالفعل لافتتاح المتحف، سواء داخل المتحف أو المناطق المحيطة به والمحاور المؤدية للمتحف، ولكن نظرا للظروف وقتها تم تأجيل موعد افتتاحه، وتبقت فقط الأمور اللوجستية المتعلقة باستقبال الوفود وتحركاتهم".