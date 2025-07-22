شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: نعمل على جذب استثمارات من المملكة العربية السعودية إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جزء أساسي من عمل الحكومة الآن هو جذب استثمارات من المملكة العربية السعودية إلى مصر، بالإضافة إلى التعاون في كافة المجالات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" الذي يذاع على قناة الحياة: "شركة سمو السعودية من الشركات الهامة في مجال العقارات ولها استثمارات كبيرة، وكان من المهم أن يناقش رئيس الوزراء مع الشركة سبل دهم استثماراتها في مصر".

وتابع: "كان هناك ترحيب كبير من جانب الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للاستثمار في مصر، وأبدى رغبته للاستفادة من المناخ الاستثماري والبنية التحتية الكبيرة التي استثمرت فيها مصر".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور عايض القحطانى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سمو القابضة" السعودية لاستعراض خطط المجموعة للاستثمار فى مصر.