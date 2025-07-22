شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة الاحتفال بذكرى (ثورة 23 يوليو)، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات تقرر منحهم (زيارة استثنائية) اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 /7 /2025 حتى يوم الخميس 28 /8 /2025، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.