شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة 2025.. الثالثة على علمى رياضيات: دعم أسرتى سر تفوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ندي رمضان محمد عطا صالح الطالبة الحاصلة علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في شعبة العلمي رياضيات، أنها سعيدة بهذا التفوق الكبير، والذي يرجع سببه الرئيسي إلي دعم أسرتها لها خلال السنوات الماضية.

للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2025 الخليج 365 اضغط هنا..

وأوضحت ندي أنها متفوقة منذ الصغر فكانت قد حصلت علي المركز الثاني مكرر في الشهادة الإعدادية علي مستوي محافظة الغربية، مشيرا إلي انها كانت تدرس في مدرسة ش ابراهيم حسين محمد السيد الثانوية، موجهة الشكر لجميع الاستاذة داخل المدرسة كونهم شريك في هذا النجاح.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث سيتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الآن بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، حيث ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات.

للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2025 الخليج 365 اضغط هنا..

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع..

للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2025 الخليج 365 اضغط هنا..