شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حسين مدكور يعيد تشكيل الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 227 لسنة 2025، بانتداب المستشار حاتم على عبد العال سيد غائب نائب رئيس الهيئة أمينا عاما للمجلس الأعلى للهيئة.

ونص القرار على كل من



تيكلف أمانة المجلس الأعلى للهيئة كل من:

السيد المستشار شريف صلاح الدین محمد زوين نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء.

السيد المستشار احمد ثابت إبراهيم طلبة نائب رئيس الهيئة أمين عام شئون الموازنة.

السيد المستشار أحمد محمد خليل إبراهيم نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.

السيد المستشار حاتم على عبد العال سيد نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى مقرراً".

كما شمل القرار أن يكلف تبادلياً بأمانة مجلس التأديب بالهيئة كل من:

السيد المستشار وليد صالح حسين عبده نائب رئيس الهيئة

السيدة المستشارة شادية عرفات متولى محمد نائب رئيس الهيئة.

نص القرار

قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 227 لسنة 2025

رئيس هيئة قضايا الدولة

بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963والقوانين المعدلة له:

وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له

وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 12025

والمقتضيات صالح العمل .

قرر

المادة الأولى

يندب السيد المستشار حاتم على عبد العال سيد غائب رئيس الهيئة أمينا عاما للمجلس الأعلى للهيئة.

المادة الثانية

يكلف بأمانة المجلس الأعلى للهيئة كل من:

السيد المستشار شريف صلاح الدین محمد زوين نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء.

السيد المستشار احمد ثابت إبراهيم طلبة نائب رئيس الهيئة أمين عام شئون الموازنة.

السيد المستشار أحمد محمد خليل إبراهيم نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.

السيد المستشار حاتم على عبد العال سيد نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى مقرراً".

المادة الثالثة

يكلف تبادلياً بأمانة مجلس التأديب بالهيئة كل من:

السيد المستشار وليد صالح حسين عبده نائب رئيس الهيئة

السيدة المستشارة شادية عرفات متولى محمد نائب رئيس الهيئة

المادة الرابعة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم . ن يوم الثلانا الموافق 22 يوليو 2025، وعلى السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى تنفيذه.