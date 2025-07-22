شكرا لقرائتكم خبر عن الأول على الثانوية العامة مكفوفين: ذاكرت وفرحت أسرتى وربنا كرمنى بختم القرآن والان مع تفاصيل الخبر

حصل عبد الله مدحت نجيب محمد السيد على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة 2025 "مكفوفين"، بمجموع 306 درجات.

وعبر عبد الله عن سعادته البالغة بتتويجه ضمن أوائل الجمهورية، قائلًا: اجتهدت وذاكرت دروسى أول بأول عشان والدى ووالدتى، وبتوفيق ربنا وبالعزيمة والإصرار حققت حلمى وفرحت أسرتي".

وأشار إلى أنه كان حريصًا منذ انطلاق العام الدراسى على حصد أعلى الدرجات فى امتحانات نهاية العام ليحقق حلمه فى الالتحاق بالجامعة الأمريكية، موضحًا أنه كان ينظم وقته ويذاكر دروسه أول بأول ويتابع دروسه "أون لاين".

وقال عبد الله خلال حديثه لـ"الخليج 365" إنه دومًا ما يعتمد على نفسه فى المذاكرة ومتابعة دروسه ومراجعتها أول بأول، مضيفًا: "ربنا كرمنى بختم القرآن الكريم من ثلاث سنوات وحلمى الالتحاق بالجامعة الأمريكية".

وأهدى عبد الله نجاحه لأسرته، لما بذلته من جهد وتعب طوال العام الدراسى وحرصها الدائم على تشجيعه ودعمه، مضيفًا: "حاجة كبيرة من عند ربنا، كان هدف وكنت واثق أن مش صعب أكون ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية، والحمد لله حصل، وفخور وسعيد أنى حققت حلمي".

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.