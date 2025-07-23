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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الابتكار تعلن عن مصروفات العام الدراسي 2025/2026.. خصومات تصل إلى 90% وتخفيضات استثنائية للمتفوقين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الابتكار عن تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الأكاديمي 2025/2026 للطلاب المصريين، حيث كشفت عن خصومات كبيرة تصل إلى 20% على المصروفات الأساسية عند التقديم المبكر واستكمال إجراءات القبول، بالإضافة إلى منح أكاديمية ورياضية واجتماعية مميزة قد تصل إلى 90%.مصروفات الكليات بعد الخصم:
• كلية العلاج الطبيعي: 113,000 جنيه (بدلاً من 130,000 جنيه)
• كلية التمريض: 59,000 جنيه (بدلاً من 70,000 جنيه)
• كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات: 73,000 جنيه (بدلاً من 90,000 جنيه)
• كلية إدارة الأعمال والاقتصاد: 59,000 جنيه (بدلاً من 85,000 جنيه)
• كلية الفنون: 62,500 جنيه (بدلاً من 85,000 جنيه)
• كلية الهندسة: 76,000 جنيه (بدلاً من 86,000 جنيه)
1. التفوق الرياضي:
• خصم 5% للطلاب الحاصلين على أحد المراكز الثلاثة الأولى على مستوى المحافظة أو الجمهورية.
• خصم 30% لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولات الرياضية الإفريقية أو الدولية.
• خصم 10% للطلاب الحاصلين على مجموع 80% فأكثر.
• خصم 5% لمن حصلوا على مجموع من 70% إلى أقل من 80%.
• خصم 90% يُمنح للطلاب المتميزين، منهم:
• أفضل 100 طالب على مستوى الجمهورية.
• أوائل الثانوية العامة، IGCSE، الدبلومة الأمريكية، وطلاب STEM (بحد أقصى 5 طلاب لكل فئة).
تُمنح سنويًا لـ10 طلاب بعد دراسة اجتماعية ميدانية دقيقة، وتستمر طوال فترة الدراسة طالما استمر استحقاق الطالب لها.ملاحظات هامة:
• يُسمح بدمج أكثر من حافز بحد أقصى 15% من إجمالي المصروفات، باستثناء الحوافز الخاصة بالتفوق الأكاديمي أو الرياضي، حيث يمكن للطالب الاستفادة منها كاملة دون هذا القيد.
• الرسوم الدراسية قابلة للتحديث والمراجعة الدورية من قبل إدارة الجامعة.
جامعة الابتكار
جامعة الابتكار
جامعة الابتكار
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