شكرا لقرائتكم خبر عن عمر إسلام الرابع على شعبة الرياضيات: لم ألتزم بعدد ساعات محددة في المذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت كاميرا برنامج "ستوديو إكسترا"، الذي يقدّمه الإعلاميان شادي شاش وآية عبد الرحمن عبر شاشة "إكسترا نيوز"، بتفوق الطالب عمر إسلام وحصوله على المركز الرابع في الثانوية العامة - شعبة الرياضيات، وسط أجواء من الفخر والفرح داخل أسرته.

وقال عمر، معبرًا عن سعادته: "الحمد لله، هذا فضل ونعمة من الله، من يجتهد لا يضيع الله جهده، لكل من يرغب في النجاح، أنصحه بالالتزام، وطاعة الوالدين، وعدم إغضابهما، لأن رضا الله من رضا الوالدين، والتوفيق في الحياة لا يقتصر على الثانوية فقط، أما عن المذاكرة، فلم ألتزم بعدد ساعات محددة، بل كنت أحرص على أداء ما عليّ، والباقي على الله."

ومن جانبه، عبّر والد الطالب عن فخره قائلًا: "الحمد لله، عمر حصل على المركز الرابع في شعبة علمي رياضة، وهذا توفيق من الله، أنا فخور به، وكنت دائمًا أراهن على عقليته ومجهوده، فقد كان يتمتع دائمًا بحُسن التفكير والاجتهاد."

أما والدة عمر، فعبرت عن مشاعرها بامتنان بالغ، قائلة: "الحمد لله رب العالمين، شعور لا يوصف، وأتمنى أن يرزق الله كل أم وأب هذه الفرحة الجميلة، ما حدث اليوم ليس وليد اللحظة، بل ثمرة رحلة طويلة بدأت منذ رياض الأطفال، فقد كنت دائمًا أحرص على أن يفهم أبنائي ما يتعلمونه، لا أن يحفظوه فقط، وكنت أقول لهم دومًا: المهم أن تفهم المعلومة لا أن تحفظها بلا وعي."