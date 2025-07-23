شكرا لقرائتكم خبر عن العاشرة على الثانوية العامة أدبى: حققت حلم التفوق وهدفى الالتحاق بإعلام والان مع تفاصيل الخبر

حصلت زينة مهدى جلال محمد علام، الطالبة بمدرسة نبوية موسى الثانوية بنات بمحافظة القاهرة، على المركز العاشر على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة 2025 (الشعبة الأدبية)، بمجموع 315 درجة.

وأعربت زينة عن سعادتها البالغة بتتويجها ضمن أوائل الجمهورية، مشيرةً إلى أنها فوجئت بوجود اسمها فى قائمة الأوائل، مؤكدةً أن فرحتها وفرحة أسرتها لا تُوصف.

وقالت فى حديثها لـ"الخليج 365" إنها لم تكن تُجهد نفسها فى المذاكرة، بل كانت تحرص على متابعة دروسها أولًا بأول وبانتظام، لتحقيق حلمها فى الالتحاق بكلية الإعلام، مؤكدةً أن نجاحها توفيق من الله تعالى.

وأهدت زينة نجاحها لوالديها، تقديرًا لما بذلاه من جهد وتعب طوال العام الدراسى، وحرصهما الدائم على تشجيعها ودعمها لتحقيق أعلى الدرجات فى امتحانات الثانوية العامة، مُقدمةً لهما الشكر على وقوفهما الدائم إلى جانبها، مما أسهم فى تفوقها الدراسي.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.