شكرا لقرائتكم خبر عن إبرام يوسف أوائل الثانوية فى STEM: فرحة فوق كل التوقعات.. نفسي أدخل كلية الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

جاء اسم إبرام يوسف مكرم زاخر جاد الرب في صدارة أوائل الثانوية العامة 2024/2025 عن شعبة علمي رياضيات مدارس STEM، بمجموع 682.7 درجة، ليحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين في العلوم والتكنولوجيا بـ حدائق أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة.

في أول تعليق له، عبر إبرام عن فرحته قائلًا: "مكنتش متوقع أكون من الأوائل خالص.. كنت متوقع أجيب مجموع حلو، لكن إن اسمي يكون في الصدارة دي حاجة فوق التوقعات.. فرحة مش زيها فرحة".

ووصف إبرام فترة الامتحانات بأنها الأصعب خلال العام، موضحًا: "السنة كلها ضغط، لكن أيام الامتحانات كانت حاجة تانية خالص.. توتر كبير جدًا وكأنها معركة مصيرية".

وأشار إلى أن الفضل في هذا الإنجاز يعود إلى دعم أسرته: "لولا أهلي، مكنتش وصلت للنجاح ده.. دعمهم وتشجيعهم في كل لحظة هو اللي شجعني أكمل".

واختتم حديثه مؤكدًا حلمه الكبير: "نفسي أدخل كلية الهندسة.. ده حلمي من زمان، والحمد لله قرب يتحقق".