شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 29 يومًا.. كلية الشرطة تفتح أبوابها للثانوية العامة والأزهرية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستمر تقديم الطلاب الناجحون فى الثانوية العامة فى كلية الشرطة لهذا العام 2025، أون لاين، لمدة 29 يوما، بدءً من يوم 31 يوليو، عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية عبر الإنترنت.

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى 2025 - 2026، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65 % للعام الحالى أو العام الماضى، والحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث بتقدير حد أدنى مقبول، والمؤهلات الجامعية التى تمثل احتياجًا فى قطاعات وزارة الداخلية ذكور وإناث بتقدير حد أدنى جيد.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور هانى أبو المكارم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.



وكشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة - فى مؤتمر صحفى عقده بمقر الأكاديمية - كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب القبول لحاملى شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أو الثانوية الأزهريّة، وشهادات الثانوية من الخارج، والدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين، وكذلك الحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية للعام السابق 2024 إناث فقط، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس- ليسانس - ماجستير- دكتوراه) فى التخصصات التى تمثل احتياجًا فى قطاعات وزارة الداخلية فى العام الماضى، وبالنسبة للطب البشرى للعامين السابقين، ابتداء من يوم الثلاثاء 22 يوليو الجارى، وحتى الخميس الموافق 14 أغسطس المقبل لمدة 26 يوما.

أما فيما يتعلق بحاملى شهادة الثانوية 2025، وطلبة الدور الثانى، والثانوية الأزهرية، وحاملى شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فسيتم فتح باب القبول لهم بدءا من الخميس 31 يوليو الجارى وحتى الخميس 28 أغسطس المقبل، لمدة 29 يوما، مع مراعاة قيام حاملى شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، بتقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وأضاف أن التقديم لحاملى درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور واناث للعام الجارى 2025، والحاصلون على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس- ليسانس - ماجستير- دكتوراه) فى التخصصات التى تمثل احتياجًا فى قطاعات الوزارة لهذا العام، فسيبدأ من يوم الخميس 31 يوليو الجارى، وحتى 11 سبتمبر المقبل، لمدة 43 يوما، لافتا إلى أن التقديم للالتحاق للجميع سيكون من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق، بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أنه لابد أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، والا يكون قد حمل أو اى من والديه اى جنسية أخرى، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات فى جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، بالاضافة إلى ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وأضاف أن المتقدم يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه فى أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية، فضلا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، والا يزيد الوزن عن (طول القامة - 90)، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبى المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية والنفسية المقررة، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية أو سبق له الزواج.