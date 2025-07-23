الارشيف / أخبار مصر

كحة مصحوبة بدم.. وزارة الصحة تحذر من أعراض خطيرة لسرطان الرئة

الأربعاء، 23 يوليو 2025 03:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إن سرطان الرئة هو خلايا خبيثة تصيب الرئة وتؤثر على وظائفها وتتمثل أعراضه فى النقاط التالية:-

- الكحة وقد تكون مصحوبة بدم

-ضيق التنفس

- ألم بالعظام

- فقدان ملحوظ بالوزن

وتابعت: يجب الاطمئنان على الصحة بالكشف المبكر فى العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطاني.

