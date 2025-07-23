شكرا لقرائتكم خبر عن كحة مصحوبة بدم.. وزارة الصحة تحذر من أعراض خطيرة لسرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 23 يوليو 2025 03:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إن سرطان الرئة هو خلايا خبيثة تصيب الرئة وتؤثر على وظائفها وتتمثل أعراضه فى النقاط التالية:-
- الكحة وقد تكون مصحوبة بدم
-ضيق التنفس
- ألم بالعظام
- فقدان ملحوظ بالوزن
وتابعت: يجب الاطمئنان على الصحة بالكشف المبكر فى العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطاني.
