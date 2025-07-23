شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة أدبى: أحلم بدراسة الأدب الإنجليزى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

قالت سلمى أحمد، الأولى على الجمهورية فى الثانوية العامة الشعبة الأدبي، لـ"الخليج 365": "الحمد لله هذا توفيق من ربنا"، وأضافت أنها تحلم بالالتحاق بكلية الألسن لدراسة الأدب الإنجليزي، وقالت إنها كانت تذاكر بمعدل أربع ساعات فى اليوم، وكانت تقرأ الدرس قبل الذهاب إلى المدرسة.

وأشارت إلى إنها استقبلت الخبر بحالة من الفرحة والسعادة، وكانت تنتظر والدتها لتخبرها بالنتيجة فقالت فوحئت إن والدتي تلقت اتصالا من أحد المسئولين وأخبرها بالنتيجة وكانت فى قمة السعادة.



وتابعت سلمى أن والدتها تعمل مدرسة للغة الإنجليزية، وهي من قامت بدعمها على المذاكرة وتوفير الأجواء الجيدة لتحصيل الدروس، وأشارت إلى أن شقيقتها قامت بإبلاغ والدها الذي يعمل فى إحدى الدول العربية بالنتيجة، وقالت إنه بكي من شدة الفرح. وحرصت سلمي على تقديم الشكر لكل المدرسين لأنهم بذلوا جهدا كبيرا ويستحقون التقدير.