شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط والأوراق المطلبوبى لوظيفة مراقب تحكم مركزى بمشروع المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

الأربعاء، 23 يوليو 2025 05:00 ص

أعلنت وزارة النقل عن حاجتها لمهندسين وفنيين وصرافين تذاكر للتعيين بمشروع المونوريل، وينشر الخليج 365 شروط والأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة مراقب تحكم مركزي "كهرباء / اتصالات / الكترونيات" بمشروع المونوريل الجاري تشغيله تجريبي بخط شرق النيل من العاصمة الإدارية الجديدة لمدينة نصر.

الشروط:

ذكور فقط.

المؤهل العلمي المطلوب مؤهل عالي فني أو تكنولوجي / مؤهل فني فوق متوسط كهرباء / اتصالات / والكترونيات / ميكانيكا).

السن لا يزيد السن عن (35) عام) وقت التقديم للمسابقة.

محل الإقامة: من قاطني القاهرة الكبرى.

ليس لديه سجلات جنائية.

إجادة الحاسب الآلي.

أدى الخدمة العسكرية أو معاف منها.

اجتياز الاختبارات الشخصية.

اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية بالمجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر طبقاً وشروط الوظيفة.

يقبل العمل بنظام الورديات.

- خبرة حتى 3 سنوات في مجال تشغيل السكك الحديدية أو مجال مشابه.

القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي والالتزام باللوائح والقوانين.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من موقف التجنيد.

صورة شهادات خبرة إن وجد).

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

طريقة التقديم :

ويتم التقديم الإلكتروني فقط عبر الموقع الرسمي:

https://www.cairometro.gov.eg/ar/jobs

وذلك خلال الفترة من 20 / 7 / 2025 حتى 2025/7/30