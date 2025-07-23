شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم طلاب الدور الثانى بالأزهر يؤدون امتحانات الإنجليزى والدراسات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم طلاب الصف الثالث الابتدائى الأزهرى امتحان الدور الثانى، اليوم، الاربعاء، فى مادتى اللغة الانجليزية والمستوى الرفيع، فيما يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى امتحاناتهم فى مادتى اللغة الانجليزية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الاعدادى الامتحان في مادتي اصول الدين والدراسات الاجتماعية .

كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى الامتحان فى مادتى اللغة الانجليزية والتربية الفنية، أما طلاب القسم الأدبى فيؤدون الامتحان فى مادتى اللغة الاجنبية الاولي والتربية الفنية، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى الامتحان فى مواد اللغة الانجليزية والتربية الفنية، أما الصف الثانى الثانوى القسم الأدبى فيؤدون الامتحان فى مواد اللغة الانجليزية والتربية الفنية.